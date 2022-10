Veja a previsão do tempo desta sexta-feira para Arapongas

Da Redação

A máxima prevista para esta sexta-feira é de 30ºC

A última atualização do tempo, disponível no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta que a sexta-feira (28) será de tempo instável em algumas cidades do Estado. Grande parte dos municípios amanheceu ensolarada neste dia, mas, conforme o instituto meteorológico, as pancadas de chuva devem ocorrer no período da tarde.

No entanto, Arapongas, município do norte do Paraná, fica fora da área instável nesta sexta-feira, segundo o Simepar. A Cidade dos Pássaros registrou ventania e algumas pancadas de chuva em pontos isolados na quinta-feira (27), porém, o tempo instável não deve prosseguir sobre o município.

Segundo a última atualização da previsão, o dia deve ser ensolarado na Cidade dos Pássaros. Pode haver alguns momentos em que o sol fique entre nuvens, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

As temperaturas ainda apresentam uma oscilação significativa na maioria das cidades do Estado, pois o sol aparece com mais intensidade pela manhã. Em Arapongas, como ele pode aparecer entre nuvens, o tempo ficará abafado.

Ao amanhecer, a mínima registrada foi de 17ºC. Já a máxima deve chegar à casa dos 30ºC.



