Veja a previsão do tempo desta sexta-feira (3) para Arapongas

Portanto, há previsão de chuva para o município nesta sexta

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que mais um sistema frontal avança pelo Sul do Brasil nesta sexta-feira (3), situação que potencializa a formação de áreas de chuvas também no Paraná. Em vários setores as precipitações ocorrem a qualquer momento do dia, inclusive não se descartando ocorrência de tempestades.

Pancadas ocorrem em todo o Estado. Em Arapongas, por exemplo, existe uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98%, além de uma precipitação acumulada de 19.7 milímetros. Pode chover a qualquer momento do dia.

Devido à instabilidade, as temperaturas ficam abaixo do que foi registrado nas últimas semanas, onde a máxima se aproximava ou ultrapassava os 30ºC.

Para a Cidade dos Pássaros, o Simepar indica que, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 20ºC. A máxima deve chegar aos 24ºC.

