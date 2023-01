Veja a previsão do tempo desta sexta-feira (27) para Arapongas

Da Redação

O dia será de temperaturas elevadas na Cidade dos Pássaros

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a sexta-feira (27) será de tempo estável no Estado, apesar de haver uma frente fria e instabilidade no extremo Sul do país, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. No Paraná, o sol predomina durante a manhã e tarde, contribuindo para mais um dia com bastante calor.

continua após publicidade .

A previsão também indica que existe alguma possibilidade de chuva bem isolada e rápida a partir de encostas de serra e vales de rios. As pancadas podem ocorrer à tarde, período em que as temperaturas ficam mais elevadas.

O instituto meteorológico informa que não há previsão de chuva para Arapongas.

continua após publicidade .

O sol deve aparecer logo nas primeiras horas da manhã e predomina ao longo do dia. É possível que ele fica entre nuvens em alguns momentos.

Em relação às temperaturas, deve haver uma pequena elevação em relação aos dias anteriores, ou seja, esquenta mais que os dias passados. O Simepar aponta que, ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros registrou mínima de 18ºC.

À tarde, a máxima chega aos 32ºC.

Siga o TNOnline no Google News