Veja a previsão do tempo desta segunda-feira para Arapongas

A Cidade dos Pássaros amanheceu com temperaturas amenas nesta segunda-feira

Arapongas amanheceu gelada nesta segunda-feira (27) e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso deve à chegada de uma frente fria ao estado recentemente. O fenômeno causou o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas em algumas áreas do Paraná, principalmente na "metade sul".

A mudança no tempo fez com que as temperaturas despencassem na Cidade dos Pássaros nesse domingo (26). E nesta segunda-feira não é diferente.

Conforme o Simepar, o município registrou mínima de 10ºC ao amanhecer, e a máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.

Um gradativo aquecimento é esperado a partir do interior do Estado. Em parte do leste, o céu se mantém com mais nebulosidade. Contudo, o sol pode aparecer em algumas cidades, diminuindo ainda pela manha a sensação de frio.

Ainda de acordo com o instituto meteorológico, o tempo se mantém estável no Paraná, sendo assim, não é esperada a ocorrência de chuva.



Região

O tempo também se apresenta estável em Londrina. A respeito das temperaturas, os termômetros obtiveram mínima de 9ºC, e a máxima deve chegar aos 22ºC.

Em Rolândia, o tempo também será ensolarado, com mínima de 10ºC, e máxima de 21ºC.