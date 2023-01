Veja a previsão do tempo desta segunda-feira (23) para Arapongas

Da Redação

A previsão aponta que, ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros registrou mínima de 20ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o tempo segue instável nesta segunda-feira (23), pois o sistema frontal, que é o fenômeno responsável pela ocorrência de chuva no Estado, avança ainda mais pela Região Sul. Devido a isso, o risco de tempestades segue elevado nas regiões paranaenses. Pancadas e chuva e trovoadas previstas para a maioria das regiões do Estado, mas, principalmente, durante a tarde, existe potencial para chuva com maior intensidade.

Em Arapongas, norte do Paraná, pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. O município amanheceu ensolarado, porém, as nuvens começam a predominar ao decorrer do dia.

O instituto meteorológico indica que há 83% de probabilidade de ocorrência de chuva para o município e uma precipitação acumulada de 1.7 milímetros.

Embora a previsão do tempo mostre que a Cidade dos Pássaros pode registrar chuva nesta segunda-feira, as temperaturas seguem elevadas. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 20ºC.

A máxima, por sua vez, deve chegar à casa dos 27ºC.



