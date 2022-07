Veja a previsão do tempo desta quinta-feira para Arapongas

Da Redação

A estabilidade volta a predominar na Cidade dos Pássaros nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), o tempo ainda apresenta alguma condição de instabilidade na "metade sul" do Paraná. Isso ocorre principalmente entre o período da madrugada e manhã.

A região norte do Estado, por sua vez, deve registrar tempo firme, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Arapongas, por exemplo, terá um dia ensolarado.

O Simepar informa que o município pode registrar alguns períodos com bastante nuvens, mas não é esperada a ocorrência de chuva.

A passagem da frente fria pelo Paraná fez com que as temperaturas despencassem. O amanhecer na Cidade dos Pássaros será de temperaturas amenas, com mínima de 14ºC. Entretanto, no decorrer do dia os valores já voltam a se elevar um pouco mais, e, com isso, Arapongas deve registrar máxima de 24ºC.

Região

Londrina, que também fica no norte do Paraná, deve ter um dia ensolarado também. A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 13ºC, e máxima de 25ºC.

Rolândia apresenta as mesmas características que as da cidade citada anteriormente, sendo assim, o sol também deve aparecer entre nuvens. Devido à passagem da frente fria, as temperaturas ficam amenas no município. Elas devem variar entre 14ºC e 25ºC.

