Veja a previsão do tempo desta quarta-feira para Arapongas

Algumas regiões do Paraná devem registrar bastante nebulosidade nesta quarta-feira (05), principalmente a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral do Estado, devido aos ventos que transportam umidade do oceano. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há também previsão de chuviscos ocasionais na Serra do Mar.

Já no interior do Estado, o dia deve ser ensolarado, o que favorece a elevação das temperaturas. Diante dessa vertente, o noroeste, por exemplo, pode registar valores próximos dos 30ºC.

A quarta-feira deve ser quente em Arapongas, norte do Paraná, também. O Simepar aponta que a máxima pode chegar à casa dos 26ºC. Durante o amanhecer, a mínima obtida foi de 15ºC.

Assim como no dia anterior, o tempo se mantém estável na Cidade dos Pássaros. É possível que o município seja predominado pela nebulosidade em alguns períodos, mas não há possibilidade de chuva.

O instituto meteorológico informa que algumas pancadas podem ocorrer entre a tarde e noite desta quarta-feira, especialmente perto da fronteira com o Paraguai/Argentina e divisa com o Mato Grosso do Sul, por conta do tempo abafado.

