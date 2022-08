Veja a previsão do tempo desta quarta-feira para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dia deve ser estável nesta quarta-feira no município

Nesta quarta-feira (10), o sistema de baixa pressão atmosférica, que ocasionou chuva em vários setores do país, tem seu centro mais intenso entre a região continental (Paraná e Santa Catarina) e o mar. Com isto, segue com instabilidade no Estado, mas principalmente entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o litoral.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe condição de chuva com alguma trovoada e ventos moderados a fortes, principalmente no leste paranaense. Destaca-se, ainda, que a presença desta área de baixa pressão deixa o mar bastante agitado.

No norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada, o tempo deve firmar nesta quarta-feira. A Cidade dos Pássaros, por exemplo, deve registrar um dia com muita nebulosidade, mas, segundo o Simepar, não existe possibilidade de chuva. Em alguns momentos o sol pode aparecer.

continua após publicidade .

O instituto meteorológico informa que as temperaturas ficam baixas ao longo do dia, com resfriamento intenso a partir do anoitecer. Os valores previstos para Arapongas são 10ºC para mínima e 14ºC para máxima.

Região

Em Londrina, a quarta-feira será um pouco fria também. Segundo o Simepar, a mínima prevista para a cidade é de 10ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar dos 16ºC. Ainda conforme a previsão, o sol pode surgir, mas entre nuvens. Não existe previsão de chuva.

A chuva também dá uma trégua em Rolândia. O dia será de sol entre nuvens e, por conta da frente fria, há um alerta para a queda das temperaturas. A previsão indica que a máxima não deve ultrapassar dos 14ºC. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 10ºC.

Siga o TNOnline no Google News