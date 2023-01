Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (25) para Arapongas

Da Redação

A previsão do Climatempo aponta que não deve chover no município nesta quarta-feira (25)

A previsão do tempo aponta que esta quarta-feira (25) será de tempo estável em Arapongas, norte do Paraná. Portanto, o sol deve surgir sobre o município logo nas primeiras horas da manhã e, ao decorrer do dia, pode ficar entre nuvens, mas, segundo o Climatempo, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

O tempo voltou a "firmar" na Cidade dos Pássaros na segunda-feira (23), dia em que o sistema frontal que operava sobre o Estado começou a perder força. As pancadas que ocorreram a partir desse dia foram isoladas e típicas da atual estação do ano, o verão.

Vale destacar que por estarmos na estação mais quente, as temperaturas seguem elevadas nos municípios paranaenses. Arapongas, por exemplo, registrou o valor mínimo de 19ºC ao amanhecer.

Devido à influência do sol, as temperaturas se elevam rapidamente. A máxima prevista para a cidade é de 32ºC.

