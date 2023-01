Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (18) para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tempo segue abafado no município

Poucas alterações nas condições atmosféricas no Paraná nesta quarta-feira (18). Continua bastante abafado em todos os setores, e a partir da tarde áreas de instabilidade se intensificam e produzem pancadas de chuva localizadas e rápidas. Não se descarta ocorrência de tempestades. No litoral fica com muitas nuvens e com chuvas mais fracas.

continua após publicidade .

No norte do Estado, onde Arapongas fica localizada, o tempo segue instável. Para a Cidade dos Pássaros, por exemplo, existe probabilidade de chuva, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A precipitação acumulada para o município é de 3.1 milímetros.

Assim como nos dias anteriores, o sol pode aparecer na cidade, mas, na maior parte do tempo, ele deve ficar entre nuvens. O instituto meteorológico aponta que as pancadas de chuva devem ocorrer no período da tarde.

continua após publicidade .

Em relação às temperaturas, a mínima obtida na Cidade dos Pássaros foi de 20ºC. A máxima deve chegar aos 27ºC.

Siga o TNOnline no Google News