Veja a previsão desta quinta-feira para Arapongas e região

A maior parte do estado deve registrar chuva nesta quinta-feira (2), por conta do gradual e lento avanço das áreas de instabilidade. Há tendência de os acumulados de precipitação serem expressivos em vários setores, com valores acumulados acima dos 30 mm em muitas cidades.

Em Arapongas, situada no Norte do Paraná, o dia deve ser predominantemente nublado e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), é possível que ocorram pancadas de chuva no período da tarde. A precipitação acumulada é de 10.7 mm.

O instituto meteorológico informa que as temperaturas se elevam um pouco mais nesta quinta-feira. No entanto, isso não ocorre em todos os municípios da região. Conforme a previsão, a Cidade dos Pássaros deve registrar, ao amanhecer, mínima de 16ºC e máxima de 24ºC.

Região

A quarta-feira também deve ser chuvosa em Londrina, município do Norte do Paraná. Conforme o Simepar, existe a precipitação acumulada de 6.1 mm. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 24ºC.

Rolândia, por sua vez, também deve registrar chuva com uma precipitação acumulada de 4.5 mm. A mínima obtida foi de 17ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 24ºC.