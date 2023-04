Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira de Arapongas

Da Redação

As informações são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (4) de Arapongas, norte do Paraná:

João Duarte Paula, de 65 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 13h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Salvador Garcia, de 87 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever; o sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Antônia Aparecida da Silva, de 69 anos. Ela também é velada na capela do Prever; o sepultamento acontece às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Vicente Wenceslau Carneiro, 77 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Andrey Gabriel da Silva, 15 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu, às 15 horas.

Nevaldo Atayde Daniel, 88 anos. O velório também é realizado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 09 horas, no Cemitério da Saudade.

Alice de Medeiros Martins, 79 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Faxinal; horário não informado.



Francisca Rabelo Maia, 82 anos, está sendo velada no Salão da Igreja de Santo Antônio do Palmital. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Rio Bom; horário não informado.

Alcides Biasini, 83 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Jardim Alegre, o sepultamento acontece no Cemitério da mesma cidade. Horário também não informado.

