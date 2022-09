Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira de Arapongas

Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (6) de Arapongas:

Candida da Silva Barrinovo, 88 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Aparecido Balbino, 45 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Nathaly Ramos Do. Beneli, 28 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 13h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorreram na segunda-feira (5) na Cidade dos Pássaros:

Eledir Chiclita Piraccini, de 75 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento aconteceu às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Benedita Góis Ferreira, de 71 anos, velada na Funerária Acácias. O sepultamento aconteceu às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

