Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira de Arapongas

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (12) de Arapongas:

Joaquina Augusta Batista, 101 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

José Lisse, 87 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana nesta terça-feira:

Aurelino Ribeiro de Oliveira, 78 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério de Grandes Rios.

Luciano Pedroso da Luz, 20 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O corpo será levado às 14h para o Crematorium Londrina.

Maria da Conceição Arcanjo, 55 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h30 no Cemitério Portal do Céu.

Mariana Garcia, 78 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.



Nilton Cesar Weyand, 36 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

Luis Carlos Pereira, 70 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Maria de Jesus da Silva, 53 anos, velada na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Marilândia do Sul.

