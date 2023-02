Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (28) de Arapongas:

José Eraldo Limeira, de 59 anos. O corpo dele foi velado na capela do Prever. O sepultamento ocorreu às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Toshie Onohara Kitagawa, de 82 anos. O velório acontece na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Gertrudes Maria da Silva, de 89 anos, está sendo velada na Capela Central; o sepultamento acontece às 09 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Maria de Lourdes de Freitas, 71 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Leopoldina Paula Rita, 100 anos. Está sendo velada na Capela Central, o sepultamento acontece às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Antonio Alves, 91 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial, o sepultamento será às 15 horas; cemitério não informado.



Yukinori Hirano, de 85 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério da Saudade.

Aparecida Costa Fernandes, 68 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será no Cemitério Portal do Céu, às 16 horas.

Vanilda Rodrigues de Amorim, 78 anos. Não terá velório. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 16 horas.

Maria Aparecida dos Santos, 72 anos, está sendo velada na Capela Mortuária de Faxinal. O sepultamento acontece no Cemitério de Faxinal; horário não divulgado.

Maria Eliza Alves, de 72 anos, é velada na Capela Mortuária de Rio Bom. O sepultamento será no Cemitério de Rio Bom; sem horário divulgado.

Bernardo da Silva Moreira, de 85 anos, está sendo velado na Capela do Aliança. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério de Ivaiporã.

David Voltarelli, de 90 anos, está sendo velado na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento acontece às 15 horas, no Cemitério de Califórnia.

Maria Aparecida Nunes Jacinto, 74 anos, está sendo velada na Capela de Borrazópolis. O sepultamento acontece às 15 horas, no Cemitério de Borrazópolis.

