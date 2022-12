Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (27) de Arapongas:

Santo Aparecido Arduin, de 87 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Aparecida Levinski, de 56 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Eduardo Gonçalves, de 79 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Bom Sucesso e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal Bom Sucesso; horário não divulgado.

Paulo Sergio João Kohut, de 50 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Ucraniano.

Taina Cristina da Silva, de 23 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Waldemira Greskiv Gomes, de 78 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento ocorre no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não divulgado.



Nelcy de Godoy, de 86 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério da Saudade.

