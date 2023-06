Os atos fúnebres ocorrem na capela do Prever, em Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (20) de Arapongas, norte do Paraná:

Francisco Suna Torres, de 82 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever; o sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

José Hilario Carvalho, de 80 anos. O velório também ocorre na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 9h desta quarta-feira (12) no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Durvalino Ferreira da Silva, 87 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

João de Campos Tobias, 74 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Margarida Ferreira Serezino, 59 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.



Mateus Rodrigues Ribeiro, 74 anos. O velório acontece na Capela Ribeirão do Pinhal. O sepultamento será às 09 horas, no Cemitério de Faxinal.



Neusa Lopes, 79 anos. O sepultamento acontece na Capela Ribeirão do Pinhal. O sepultamento será às 09 horas, no Cemitério Municipal de Ribeirão do Pinhal.

Gilberto Vicente de Souza, 61 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será no Cemitério de São Pedro do Ivaí; horário não informado.



João Guerra, 84 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal de Califórnia.

Osni Correa, 69 anos. O velório acontece na Capela de Califórnia. O sepultamento será no Cemitério de Califórnia; horário não informado.

