Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Arapongas



Os velórios ocorrem na capela do Prever

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (24) de Arapongas, norte do Paraná:

Lourdes da Silva Moura, de 87 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento ocorre às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Rodrigues Moreira, de 93 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 10h30 deste sábado (25), no Cemitério Municipal de Arapongas.

Valdir Sgorlon, de 61 anos. Ele está sendo velado na capela do Prever. O horário e o local de sepultamento ainda não foram definidos pela família.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Walter Festi, 78 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento está prevista para às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Antônio Carlos de Castro, 74 anos. Sem velório. O sepultamento acontece no Cemitério da Saudade, às 11 horas.

Isaias da Costa, 42 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento é às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Renan Anderson da Silva, 24 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 11 horas.

Roberto Herodek, 71 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério da Saudade às 10 horas.

Andressa de Morais Rodrigues, 26 anos, está sendo velada na Capela de Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Bom Sucesso; horário não informado.

Maria das Graças Mendes Granzotti, 54 anos. O velório acontece na Capela da Vila Reis; o sepultamento será às 16 horas, no Cemitério de Rolândia.

Elza Viotto Mazzo, 76 anos, está sendo velada na Capela Central. O sepultamento será realizado às 09 horas, no Cemitério Municipal de Califórnia.

