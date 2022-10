Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Arapongas

Da Redação

As informações dos sepultamentos são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (21) de Arapongas:

João Nivaldo Lázaro Olher, de 79 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 8h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Mauro Pereira dos Santos, de 59 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 13h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria de Assis Navarro, de 85 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que acontecem em Apucarana e região nesta sexta-feira:

Cicero Carlos Bernardino, de 51 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 16h; local não divulgado.

Sebastião Francisco Ferreira, de 62 anos. O velório acontece em residência e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Marumbi; horário não informado.

Nilza da Silva Torlão, de 89 anos. O velório acontece na Capela de São Pedro do Ivaí e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Bela Vista do Paraíso; horário não informado.

Lucia Custodio de Oliveira dos Santos, de 62 anos. O velório acontece na Capela de Borrazópolis e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Borrazópolis; horário não informado.



Claudio Aparecido de Souza, de 57 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Olesia Maria de Araújo, de 80 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o velório acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

