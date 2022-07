Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (22) de Arapongas:

continua após publicidade .

Antônio Capelassi Junior, 57 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sebastião Rubin Toledo, 79 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade .

Sepultamento que ocorrem em Apucarana nesta sexta-feira:

Antonio da Rocha, 4 anos, Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 18h no Cemitério da Saudade.

João Ramalho da Luz, 79 anos, velado no Centro de Convivência de Manoel Ribas. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério de Manoel Ribas.

continua após publicidade .

Beatriz Luiz Trindade, 27 anos, velada em residência. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.

Delcidio Pais da Costa, 60 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério da Saudade.



Zulmira Cordeiro da Silva, 73 anos, velada na Capela do Jardim do Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News