Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (9) de Arapongas, norte do Paraná:

Izaura Estevão Ferreira, de 94 anos. O corpo dela foi velado na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 8h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Oderlim Candido Venceslau, de 84 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 12h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

José Ciro Gonçalves, de 82 anos. Ele é velado na capela do Prever; o sepultamento acontece às 13h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Cirlei de Lourdes Marins Campos de Souza, de 64 anos. O corpo desta está sendo velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamento que ocorre na região

Francieli Rossi Vieira, 37 anos. O falecimento aconteceu nessa quinta-feira (8). O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Rio Bom; horário não informado.

