Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (31) de Arapongas:

Geraldo Raia Martins, de 83 anos. O corpo foi velado na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Davi Pagan, de 90 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Ives Rogério Volta, de 61 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever; o sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Henrique Yasuo Miyatake, 49 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento será no Cemitério Cristo Rei, às 12 horas.

Newton José Guerra, 76 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento está previsto para às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

João Carlos de Moraes, 76 anos. O idoso é velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será realizado às 15 horas, no Cemitério Portal do Céu.

