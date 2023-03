Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (3) de Arapongas:

Abigail Cabral Neimerch, de 73 anos. O velório dela acontece na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Luiza Romancini Magri, de 94 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever. O sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Ana Giroldo Bezerra, de 88 anos. Ela é velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 13h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

José Juvencio de Almeida, de 36 anos, está sendo velado na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 09 horas.

João Luiz Fornaciari, 58 anos. O velório acontece na Capela do Distrito de Pirapó; o sepultamento está previsto para às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

José Magon, de 78 anos. O sepultamento acontece às 09 horas, no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.

Vanderlei Pratezi, de 66 anos, está sendo velado na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal; horário não informado.

