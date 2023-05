Da Redação

As informações são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (19) de Arapongas, norte do Paraná:

Elza de Souza, de 73 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Aparecida da Silva Oliveira, de 79 anos. O corpo dela também é velado na capela do Prever; o sepultamento, por sua vez, acontece às 17h no Cemitério Municipal de Marialva.

Falecimento em Apucarana

Segundo a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), houve apenas um falecimento na Cidade Alta até a divulgação dessa matéria.

Trata-se da Maria de Marchi Brustolim, de 86 anos. Ela será velada na Capela Mortuária Central de Apucarana; o corpo dela será sepultado às 9h deste sábado (20), no Cemitério da Saudade.

