Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (10) de Arapongas:

Roberto Fernandes, de 89 anos. O velório dele aconteceu na capela do Prever. Já o sepultamento ocorreu às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Adenir Aparecida Bueno da Silva, de 55 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e da região:

Leonardo José Shmitt, 88 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei,

Expedito Francisco da Cunha, 67 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento acontece às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Vitor dos Santos, 74 anos, está sendo velado no Ginásio de Ribeirão Bonito. O sepultamento acontece no Cemitério de Ribeirão Bonito; horário não informado.

Vilson da Silva, 70 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Kaloré; o sepultamento será às 11h30, no Cemitério de Borrazópolis.

