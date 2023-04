Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Arapongas

Da Redação

As informações são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (17) de Arapongas, norte do Paraná:

Rosalvo Polastri, de 85 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Luiz Júlio Porto, de 76 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever; o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Keila Aparecida de Almeida, de 50 anos. O velório dela começa às 13h na capela do Prever; o sepultamento, por sua vez, está previsto para esta terça-feira (18), porém, o horário ainda não foi definido pela família.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Maria de Lourdes Lopes Barbosa, 71 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério de Cristo Rei.

Olanda Telles Pontos, 85 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento será às 16 horas, cemitério ainda não definido.

Renato Henrique Ferreira, 35 anos. O velório está acontecendo na Capela Central. O sepultamento está previsto para as 10 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Raimundo Luiz da Silva, 91 anos. O velório acontece no Salão Paroquial da Vila Reis. O sepultamento será no Cemitério da Saudade, às 11 horas.



