Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Arapongas

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (12) de Arapongas:

José da Paixão, 82 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 12h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Victor Hugo Guimarães dos Santos, 20 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de Mandaguari.

Barbarah Beatriz Simoneti Souza, 29 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Arapongas; horário e dia ainda não definidos.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região nesta segunda:

José Moreira de Almeida, 95 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Mayara Martins de Almeida, 32 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Portal do Céu.

Cláudio Augusto de Oliveira, 51 anos, velado na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

