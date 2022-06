Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Arapongas

Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (27) de Arapongas:

Teresinha Marutani, 75 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Ida Catarina Basso, 79 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério municipal de Arapongas.

Virgínia Freitas Rocha, 92 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana:

Sandra Mara da Silva de Oliveira, 40 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Osvaldo da Silva, 70 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Clovis Batista da Silva, 80 anos, velado na Capela de Mandaguari. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Maria da Glória Moreira de Souza, 52 anos, velada na Capela Mortuária de Marumbi. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério de Marumbi.



Reinaldo José Ferreira, 62 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério do Portal do Céu.