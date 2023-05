As informações dos sepultamentos são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (29) de Arapongas, norte do Paraná:

Maria da Conceição de Jesus, de 91 anos. O corpo dela foi velado na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Laurindo Baldin, de 87 anos. O velório também ocorreu na capela do Prever; o sepultamento foi realizado às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Margarida Penteado de farias, de 93 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal da Cidade dos Pássaros.

Adélia Conceição Pegorin, de 86 anos. Ela é velada na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 10h desta terça-feira (30), no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Coeli Mourão de Pinho, de 94 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o enterro também ocorre nesta terça-feira (30) no Cemitério Municipal de Arapongas, mas o horário ainda não foi definido pela família.

