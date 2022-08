Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira de Arapongas

Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (11) de Arapongas:

Sebastião Nunes dos Santos, 73 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Ângelo Armacollo Neto, 75 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Ureza Queiroz Barros, 81 anos, velada na capela do Prever. O corpo será levado às 16h para o Angelus Crematório, em Maringá.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana nesta quinta-feira:

Selma Marciane de Oliveira Bernardes, 45 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Maicon Balbo Moro, 32 anos, velado na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Judite do Nascimento Bueno, 95 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério da Saudade.

Gabriel Ortiz Zendrini, 17 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.



