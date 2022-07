Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira de Arapongas

Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (21) de Arapongas:

Narcisa da Silva Nunes, 85 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sônia Aparecida Severino, 60 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Filomena Montesco de Andrade, 77 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira em Apucarana:

Benedita das Graças de Oliveira, 68 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemi9tério Cristo Rei.

Elvira Aparecida de Oliveira Saldunas Machado, 63 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Marcio Marques de Paula, 37 anos, velado na Capela de São João do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São João do Ivaí; horário não informado.

Silvio Cezar da Silva Mesquita, 50 anos, velado na Capela do Pirapó. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério do Pirapó.



