Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (30) de Arapongas:

continua após publicidade .

Maria Capaci de Medeiros, de 79 anos. O velório aconteceu na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Lexandrina Aparecida Ferreira Gasparatto, de 61 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade .

Geraldo Raia Martins, de 83 anos. O velório ocorre na capela do Prever; o sepultamento ocorre nesta sexta-feira (30), porém, o horário ainda não foi definido.

Davi Pagam, de 90 anos. Ele também é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para esta sexta-feira, mas ainda não há um horário estabelecido.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Enzo Gabriel Ferraz de Almeida, 6 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade .

José Ramos Ferreira, 66 anos. Não há informações sobre o velório. O sepultamento está marcado para acontecer no Cemitério da Saudade; horário também não informado.

Flávio Aparecido Cipriano, 41 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Londrina. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Saudade.



Sueko Hisatomi Miyoshi, 91 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária de Uraí. O sepultamento acontece às 17 horas, no Cemitério da mesma cidade.



Siga o TNOnline no Google News