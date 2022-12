Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (22) de Arapongas:

Maria Verônica Antônio, de 90 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Aparecida Bazana, de 74 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Sueli Castagno, de 65 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 13h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Darci Alves Dias, de 72 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Manoel Rubens Silva, de 68 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

José Rosa da Silva, de 75 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Borrazópolis e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal da cidade; horário não divulgado.

José Cardoso de Oliveira, de 65 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Parque Portal do Céu.

Silvana Pereira da Silva, de 44 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Portal do Céu.

José Antônio de Andrade, de 63 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 13h30 no Cemitério de São Pedro do Ivaí.



