Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira de Arapongas

As informações são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (5) de Arapongas, norte do Paraná:

Carlos Avelar dos Santos, de 81 anos. O velório aconteceu na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Macir Gomes Martins, de 72 anos. O corpo dele foi velado na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 13h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Nelson Scolari Gorri, de 63 anos. O velório ocorreu na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Antônio Carolino da Silva, de 85 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 10h30 desta quinta-feira (6), no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Eva Aparecida do Prado, 50 anos. O velório aconteceu na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento foi realizado às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Lourival Zwiner Cunha, 70 anos, foi velada na Casa da Misericórdia. O sepultamento aconteceu às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Jair de Oliveira, 83 anos, está sendo velado na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento acontece às 18 horas, no Cemitério Municipal de Califórnia.

Betti Krause Taucher, 93 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Borrazópolis, e o sepultamento é realizado no Cemitério Municipal da mesma cidade. Horário não informado.

