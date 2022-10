Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira de Arapongas

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios de Arapongas e Sabáudia

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (26) de Arapongas:

Marcos Cristian Borges, de 48 anos. O velório aconteceu na capela do Prever e o sepultamento ocorreu às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria do Valle Riffato, de 99 anos. O velório aconteceu na capela do Prever e o sepultamento ocorreu às 13 h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Lourdes Alexandrino Kaziquione, de 101 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 11h de quinta-feira (27), no Cemitério Municipal de Sabáudia.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região nesta quarta:

Antônio Oliveira Filho, de 101 anos. O velório acontece na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí; horário não divulgado.

Fabio Mateus dos Santos, de 41 anos. O velório aconteceu na Igreja Aliança Eterna e o sepultamento ocorreu às 14h no Cemitério Portal do Céu.

Manoel Messias de Souza, de 63 anos. O velório acontece na Capela de Califórnia e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Portal do Céu.

José Onofre da Silva, de 81 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Portal do Céu.



Antônio Aparecido Godinho, de 69 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária de Kaloré e o sepultamento ocorreu às 09h no Cemitério de Kaloré.

