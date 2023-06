As informações são do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (7) de Arapongas, norte do Paraná:

continua após publicidade

Ozório Nuzzy, de 74 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Eurico da Cruz, de 63 anos. O velório também ocorre na capela do Prever; o sepultamento acontece às 13h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade

Sepultamentos de Apucarana e região:

Ademir Aparecido Jorge, 69 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será realizado às 9 horas, no Cemitério do Distrito do Pirapó.

Alice Reiko Nariji, 89 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Elias José de Oliveira, 71 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério da Saudade.



continua após publicidade

José Carlos Modesto, 57 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Indaura de Souza Silva, 68 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O velório será realizado no Cemitério Portal do Céu; horário não informado.

- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News