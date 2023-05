Os velórios aconteceram na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (31) de Arapongas, norte do Paraná:

Ryan Gabriel Gola Ferreira, natimorto. O velório do pequeno Ryan aconteceu na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 8h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Romão Orlando Schiller, de 77 anos. O corpo dele também foi velado na capela do Prever; o sepultamento foi realizado às 9h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos ocorridos na terça-feira (30):

Adélia Conceição Pegorin, de 86 anos. O corpo dela foi velado na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Coeli Mourão de Pinho, de 94 anos. Ela foi velada na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Orlando Nalepa, de 76 anos. O velório ocorreu na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.



Nilza Aguiar dos Santos, de 85 anos. O corpo dela foi velado na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 17h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Marina Batista da Silva, de 66 anos. O velório aconteceu na capela do Prever; o sepultamento foi realizado às 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Arnaldo Araújo Pereira, de 60 anos. O corpo dele também foi velado na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas

