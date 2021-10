Da Redação

Veículo tomado de assalto em Arapongas é recuperado pela PRF

Na noite desse sábado (16), no km 201 da BR 376. Policiais rodoviários federais estavam em fiscalização, quando deram ordem de parada a uma caminhonete Fiat Strada Freedom que seguia no sentido Maringá a Londrina.

O condutor não a obedeceu e de forma abrupta, guinou-se em direção a um PRF que conseguiu saltar para não ser atropelado. O condutor em alta velocidade, fugiu e abandonou o veículo a alguns quilômetros à frente, onde se embrenhou em uma área de vegetação. Devido as condições climáticas e a escuridão, os policiais não conseguiram encontrá-lo.

Dentro da caçamba dessa caminhonete haviam diversos fardos com tabletes de maconha, que após pesados totalizou 370 quilos. Também após intensificação da fiscalização nos sinais identificadores, os policiais descobriram que as placas ostentadas por esse utilitário eram falsas e que se tratada de veículo roubado. Constataram que no dia 17 de agosto de 2021 esse veículo foi tomado de assalto na cidade de Arapongas.

A droga e o veículo foram encaminhados à delegacia da polícia civil de Mandaguari.

Caso seja identificado, esse condutor responderá criminalmente, em tese, por quatro crimes: o de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e tentativa de homicídio contra o policial rodoviário federal.