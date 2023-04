Veículo roubado em Arapongas é recuperado em Apucarana

Da Redação

A GM Arapongas atendeu a vítima de roubo

A GuardaMunicipal (GM) de Arapongas atendeu a uma vítima de roubo na manhã desta terça-feira, 11, na estrada da Colônia Esperança, em Arapongas. O rapaz teve o carro e outros pertences pessoais levados por ladrões armados. Mais tarde, o veículo foi localizado em Apucarana.

Segundo o relato da ocorrência, uma equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da GM, iria realizar a captura de um animal na região, quando a viatura foi abordada por um homem que afirmava ter sido vítima de um roubo.

Ele contou que estava saindo da Colônia Esperança para acessar a BR 369, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta de cor preta, ambos de capacete e um deles com uma arma de fogo. Deram ordem para que ele saísse do carro e ajoelhasse no chão. Antes de fugir com o veículo, os ladrões pegaram o celular e a carteira da vítima.

Através de informação da empresa de rastreamento, contratada pelo proprietário do veículo, a equipe GDA, com apoio de outras viaturas, localizou o veículo roubado, em Apucarana, no Parque Industrial Norte.

O veículo foi encaminhado até a delegacia de Arapongas, onde foi devolvido ao proprietário.

