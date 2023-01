Veículo com placas de Arapongas se envolve em acidente fatal no Paraná

Da Redação

Picape ficou totalmente destruída após o acidente

Um caminhão, com placas de Arapongas, se envolveu em um acidente fatal nesta segunda-feira (16). A batida foi registrada no km 31 da PR-443, em Rancho Alegre, no norte do Paraná.

A batida envolveu o caminhão e uma picape com placas de Poá (SP), modelo Chevrolet Silverado, em que era conduzido por um homem de 55 anos, que morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O passageiro da picape e o motorista do caminhão, de 46 anos, também sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital de Rancho Alegre. A princípio, um outro ocupante do caminhão também foi hospitalizado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a picape e o caminhão, modelo Ford Cargo, bateram frontalmente. A causa ainda estava sendo apurada pela equipe.

Caminhão com placas de Arapongas se envolveu no acidente fatal

Com informações do Blog do Berimbau

