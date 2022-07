Vândalos retiram grades de escoamento de água no pedágio de Arapongas

Da Redação

A situação agrava o risco de acidentes no local

Mais um episódio de vandalismo foi registrado na praça de pedágio desativada em Arapongas, no norte do Paraná. Dessa vez, todas as grelhas de ferro para escoamento de água pluvial instaladas no local foram roubadas, incluindo as guias de passagem de veículos, deixando vários buracos grandes, a céu aberto, no meio das vias. A situação agrava o risco de acidentes no local, sobretudo para motocicletas, já que a iluminação também está precária, graças aos constantes furtos de fios de energia elétrica. Veja no vídeo abaixo.

No mês de junho, a reportagem do TNOnline esteve no local, registrando o cenário de depredação em que a praça se encontra: vidros quebrados, fiação furtada, pichações nas paredes, falta de segurança, um verdadeiro cenário de abandono.

Diante da grave situação, o município tem tomado a frente em relação a alguns pontos de preservação do local, que é de responsabilidade do governo do estado e da União. De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito Paulo Sérgio Argati, na semana passada, a prefeitura instalou um superposte com iluminação de led próximo ao local, numa tentativa de minimizar a precariedade da iluminação. Outras ações, como patrulhamentos constantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, também visam inibir as ações dos vândalos e ladrões no local. Argati afirma que já entrou em contato com o Dnit, órgão responsável pelas rodovias para informar sobre os constantes problemas.

"Falei com a assessoria do Dnit na semana passada e fui informado que o órgão lançaria um edital neste mês de julho para contratação de uma empresa que faria a manutenção nas instalações elétricas nas praças de pedágio desativadas em todo o estado. Estamos aguardando", informou.

Em relação ao recente furto das grelhas de ferro que deixaram vários buracos na praça de pedágio, o secretário afirma que o município deve agir emergencialmente para sanar o problema e evitar acidentes.

"Devo visitar o local, juntamente com o comandante da PM na tarde desta quinta-feira, para ver o problema de perto e avaliar o que poderemos fazer, através da nossa secretaria de Obras, de forma emergencial. Não podemos deixar a situação como está sob risco de graves acidentes", declarou.

Veja no vídeo como ficou a situação no local após os furtos:

null - Vídeo por: Alceu Nascimento - RPC

Colaboração Alceu Nascimento - RPC Londrina.

