Vândalo ataca fachada da igreja São Vicente Pallotti, em Arapongas

Imagens que causam revolta e indignação. Essa foi a cena encontrada na manhã desta terça-feira, 09, na fachada do templo da Paróquia São Vicente Pallotti, em Arapongas, no norte do Paraná. Durante a madrugada, um vândalo pichou as portas do templo religioso e também, o rosto da imagem do santo que dá nome à paróquia, que fica próximo à porta de entrada da igreja.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança de casas próximas ao templo católico (Assista abaixo). Pelas imagens, é possível ver quando o rapaz chega sozinho e começa o vandalismo. A ação ocorreu perto das 4h e durou poucos minutos. Em seguida, ele vai embora, a pé.

As imagens foram entregues às autoridades logo pela manhã e a Guarda Municipal (GM) da cidade, imediatamente reconheceu o autor do vandalismo, realizou patrulhamentos pelos locais onde ele poderia estar e conseguiu localizar o rapaz, de 29 anos, no prédio abandonado de uma antiga lanchonete, na Rua Rouxinol.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o padre, responsável pela paróquia, estava realizando um boletim de ocorrências sobre a situação.

Crime

De acordo com o artigo 65 da Lei 9.605/98, pichação é crime ambiental e de vandalismo. Além do crime de vandalismo cometido pelo pichador, a legislação brasileira também prevê o crime de dano prescrito no Código Penal, podendo este ser cometido tanto em patrimônio público quanto particular.

Este ato de vandalismo é crime (dano ao patrimônio público), previsto no artigo 163 do Código Penal – “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. A pena em caso de condenação por dano simples é detenção de um a seis meses, ou multa de um a seis salários mínimos (R$ 1.045 a R$ 6.270).

Veja as imagens do vandalismo:

