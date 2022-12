Vandalismo em parquinho temático revolta moradores de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma cena que revoltou moradores da região do Monte Carlo, em Arapongas, localizado atrás do parque industrial, foi registrada na manhã desta quinta-feira (22). O parquinho temático, localizado ao lado da Escola Aleydah, que acabou de ser instalado no bairro e ainda nem foi inaugurado, amanheceu vandalizado.

continua após publicidade .

Alguns brinquedos, como dois pula-pulas, foram cortados, aparentemente com faca ou estilete. “É um crime isso que fizeram, pois a prefeitura instalou isso aqui para a diversão das nossas crianças. Aí aparecem esses bandidos e destroem tudo. A população aqui está muito revoltada”, afirmou uma das moradoras, que preferiu não ser identificada.

DENÚNCIAS

Em casos de vandalismo ao patrimônio público a população pode colaborar denunciando através do 153 ou 0800 645 90 60 (Guarda Municipal).

continua após publicidade .

VOCÊ SABIA?

Patrimônio Público é o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta. Segundo a definição da lei, o que caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer ele a um ente público – a União, um Estado, um Município, uma autarquia ou uma empresa pública.

O que diz o Código Penal (Lei Nº 2.848/40) sobre Dano ao Patrimônio Público?

Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Parágrafo único – Se o crime é cometido:

I – com violência à pessoa ou grave ameaça;

II – com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;

III – contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;

IV – por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Siga o TNOnline no Google News