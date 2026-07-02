Van de Atendimento Itinerante da Copel fica até sexta-feira em Arapongas

Os moradores de Arapongas contam com mais uma opção de atendimento presencial da Copel nesta semana. Além da agência localizada na Rua Perdizes, nº 923, centro, a companhia amplia o relacionamento com os clientes e oferta os serviços com a Van de Atendimento Itinerante, que está estacionada na praça da Igreja Matriz Santuário Nossa Senhora de Aparecida, na Avenida Arapongas, centro, até sexta-feira (3). O funcionamento é das 8h às 17h.

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A Van de Atendimento Itinerante disponibiliza uma série de serviços essenciais, como solicitação de troca de titularidade, emissão de segunda via de fatura, consulta de débitos e acesso ao histórico de consumo de energia. Além disso, a equipe técnica está preparada para esclarecer dúvidas e orientar os clientes sobre soluções e procedimentos oferecidos pela Copel.

De acordo com o gerente da Base de Campo da Copel em Arapongas, Fábio Beques, a iniciativa facilita a vida dos consumidores. “É uma ótima oportunidade para que o cliente consiga resolver diversas demandas em um único atendimento”.

Outro destaque é a divulgação de iniciativas de inovação e digitalização dos serviços da companhia. Os consumidores recebem orientações sobre a instalação e utilização do aplicativo da Copel para smartphones, conhecem os benefícios da fatura digital e recebem informações detalhadas sobre programas como o Copel Agro, dirigido aos produtores de proteína animal.

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Serviço

Van de Atendimento Itinerante da Copel, em Arapongas

Praça da Igreja Matriz, Avenida Arapongas - centro

Até 3 de julho (sexta-feira), das 8h às 17h

O atendimento acontece por ordem de chegada