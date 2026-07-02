Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
NO CENTRO

Van de Atendimento Itinerante da Copel fica até sexta-feira em Arapongas

Programa disponibiliza uma série de serviços essenciais; funcionamento é das 8h às 17h

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 09:34:36 Editado em 02.07.2026, 09:34:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Van de Atendimento Itinerante da Copel fica até sexta-feira em Arapongas
Autor Van de Atendimento Itinerante fica até sexta-feira em Arapongas - Foto: Prefeitura de Arapongas

Os moradores de Arapongas contam com mais uma opção de atendimento presencial da Copel nesta semana. Além da agência localizada na Rua Perdizes, nº 923, centro, a companhia amplia o relacionamento com os clientes e oferta os serviços com a Van de Atendimento Itinerante, que está estacionada na praça da Igreja Matriz Santuário Nossa Senhora de Aparecida, na Avenida Arapongas, centro, até sexta-feira (3). O funcionamento é das 8h às 17h.

-LEIA MAIS: Jovem Nicolle, morta após acidente de patinete, será velada em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Van de Atendimento Itinerante disponibiliza uma série de serviços essenciais, como solicitação de troca de titularidade, emissão de segunda via de fatura, consulta de débitos e acesso ao histórico de consumo de energia. Além disso, a equipe técnica está preparada para esclarecer dúvidas e orientar os clientes sobre soluções e procedimentos oferecidos pela Copel.

De acordo com o gerente da Base de Campo da Copel em Arapongas, Fábio Beques, a iniciativa facilita a vida dos consumidores. “É uma ótima oportunidade para que o cliente consiga resolver diversas demandas em um único atendimento”.

Outro destaque é a divulgação de iniciativas de inovação e digitalização dos serviços da companhia. Os consumidores recebem orientações sobre a instalação e utilização do aplicativo da Copel para smartphones, conhecem os benefícios da fatura digital e recebem informações detalhadas sobre programas como o Copel Agro, dirigido aos produtores de proteína animal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Van de Atendimento Itinerante da Copel, em Arapongas
Praça da Igreja Matriz, Avenida Arapongas - centro
Até 3 de julho (sexta-feira), das 8h às 17h
O atendimento acontece por ordem de chegada

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atendimento Itinerante Consultas e Solicitações Copel Arapongas fatura digital Inovação e Digitalização Serviços de Energia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV