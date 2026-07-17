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Van de Atendimento Itinerante da Copel chega em Arapongas

Veículo estará na Praça da Igreja Matriz entre segunda (20) e sexta-feira (24)

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 13:55:55 Editado em 17.07.2026, 13:55:52
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Van de Atendimento Itinerante da Copel chega em Arapongas
Autor Van de Atendimento Itinerante fica até sexta-feira em Arapongas - Foto: Divulgação

Os moradores de Arapongas terão uma oportunidade ainda mais prática e acessível para dialogar com a Copel, de modo presencial. Além dos serviços já prestados na agência da companhia, localizada na Rua Perdizes, nº 923, no Centro, a Van de Atendimento Itinerante ficará estacionada na Praça da Igreja Matriz Santuário Nossa Senhora de Aparecida, na Avenida Arapongas, região central da cidade, entre segunda (20) e sexta-feira (24). O atendimento será realizado na segunda-feira (20), das 9h às 17h; de terça (21) a quinta-feira (23), das 8h às 17h; e na sexta-feira (24), das 8h às 16h.

-LEIA MAIS: Disputa por caminhonete em oficina de Arapongas termina na delegacia

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Com a presença da unidade móvel na cidade, a companhia reforça a proximidade com os clientes e facilita o acesso aos serviços oferecidos. O atendimento, por ordem de chegada, é feito a todos os clientes da Copel, sejam eles de Arapongas ou de outro município.

Segundo o gerente da Base de Campo da Copel em Arapongas, Fábio Beques, a iniciativa proporciona comodidade aos consumidores. “É uma excelente oportunidade para que o cliente resolva diferentes demandas de forma rápida e eficiente, em um único atendimento, sem a necessidade de deslocamentos adicionais”, destaca.

Com a proposta de oferecer mais agilidade, a Van de Atendimento Itinerante disponibiliza diversos serviços em um único local. Entre eles estão a solicitação de troca de titularidade da conta de energia, emissão de segunda via da fatura, consulta de débitos, negociação de pendências, atualização cadastral e acesso ao histórico de consumo, dentre outros. A equipe da Copel também está preparada para prestar orientações personalizadas, esclarecer dúvidas e apresentar as soluções mais adequadas para cada cliente.

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Além dos serviços presenciais, a ação também fortalece a divulgação das ferramentas digitais da companhia, que oferecem mais autonomia e conveniência aos consumidores. Durante o atendimento, os clientes podem receber orientações sobre a instalação e utilização do aplicativo da Copel para smartphones, que permite consultar contas, acompanhar o consumo, emitir segunda via de faturas, registrar solicitações e acessar diversos serviços a qualquer hora e de qualquer lugar.

A equipe também apresentará as vantagens da fatura digital, uma alternativa sustentável que reduz o consumo de papel e oferece mais praticidade no recebimento das contas. Outro destaque é a divulgação de programas especiais da companhia, como o Copel Agro, voltado aos produtores de proteína animal, que disponibiliza soluções e informações específicas para o setor.

Com iniciativas como a Van de Atendimento Itinerante, a Copel reafirma seu compromisso de estar cada vez mais próxima dos clientes, investindo em soluções que combinam atendimento humanizado, inovação tecnológica e facilidade de acesso aos serviços.

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Serviço

Van de Atendimento Itinerante da Copel – Arapongas

  • 📍 Praça da Igreja Matriz Santuário Nossa Senhora de Aparecida – Avenida Arapongas, Centro
  • ✅ Atendimento por ordem de chegada.
  • 📅 De 20 a 24 de julho
  • Horários de atendimento:
  • Segunda-feira (20): das 9h às 17h
  • Terça-feira (21) a quinta-feira (23): das 8h às 17h
  • Sexta-feira (24) das 8h às 16h
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