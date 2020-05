Vacinação contra a gripe vai atender crianças em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a gripe para as crianças na faixa etária de 6 meses à menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) acontece na próxima semana.

Na terça-feira (12), a imunização será na Escola Municipal Professora Antonica G. Franciosi, situada na Rua Pavão, 26 – Centro, a partir das 9 horas. É indispensável o uso de máscaras. É importante também que os pais ou responsáveis apresentem a Carteirinha de Vacinação da criança.

Na sexta-feira (15), a vacinação será realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, localizado na Rua Tico Tico Rei, 79 — Jardim Caravelle – ao lado da UPA. A ação acontece a partir das 9 horas, sendo indispensável também o uso de máscaras e apresentação da Carteirinha de Vacinação.

No decorrer das semanas, novas ações destinadas às crianças serão estabelecidas, e informadas previamente. Para as gestantes, puérperas e pessoas com deficiências um cronograma ainda será definido.

Vacinação no Flamingos – Finalizando a etapa de vacinação contra à gripe destinada aos idosos com mais de 60 anos, caminhoneiros e doentes crônicos, uma ação acontece nesta sexta (8), no Ginásio de Esportes Mateus Romera, no Conjunto Flamingos. A imunização começou às 9 horas, e segue até o fim da tarde, enquanto durarem as vacinas.

Caso alguém seja pertencente a qualquer desses grupos prioritários, e não tomou a vacina, pode entrar em contato diretamente com a Secretaria de Saúde, através do telefone: 3902-1303, para maiores informações.