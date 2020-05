Vacinação contra a gripe segue nesta terça em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, dá sequência nesta semana à Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Nesta terça-feira (12), na Escola Municipal Professora Antonica Franciosi (Rua Pavão, 26), a partir das 9 horas, as doses serão aplicadas em crianças de seis meses a menores de seis anos e em pessoas com deficiência. É indispensável que os pais ou responsáveis levem a carteira de vacinação das crianças. A equipe de vacinação informa que também poderão receber as doses na Antonica os representantes de todos os demais segmentos incluídos na campanha até agora (idosos, profissionais das forças de segurança, profissionais de saúde, caminhoneiros etc).

A Secretaria Municipal de Saúde também estará ministrando as doses das vacinas contra a gripe para as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto).As gestantes deverão se dirigir até o Centro Integrado de Saúde da Mulher (Cisam) de segunda à sexta das 8h às 12h. As puérperas serão vacinadas nas residências.“Contamos com a colaboração de todos para que a Campanha Nacional de Vacinação continue sendo desenvolvida com sucesso em nosso município, protegendo um número cada vez maior de pessoas contra a gripe e suas consequências”, afirma o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Júnior.