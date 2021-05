UTI para Covid-19 do Honpar tem 53 internados

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O boletim de ocupação de leitos exclusivos de COVID-19 da 16° Regional de Saúde de Apucarana desta segunda-feira (10), mostra que no Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 88,33%, com 53 pacientes internados para 60 vagas disponíveis.

A taxa de ocupação de leitos para enfermaria está em 77,5% nesta segunda. São 31 pacientes internados para 40 leitos disponíveis.