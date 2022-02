Da Redação

Usuários do Cadastro Único podem acessar informações online

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), da cidade de Arapongas, informou hoje, sexta-feira (04), que os usuários do Cadastro Único - Consulta Cidadão - têm a opção de consultar o resumo das informações cadastrais, número do NIS ou comprovante de cadastramento também pela internet, por meio deste link.

continua após publicidade .

Isso foi necessário, pois algumas famílias araponguenses não sabiam do meio e iam até os CRAS's procurar ajuda. “Esta é mais uma opção para as famílias. Várias delas procuram o CRAS apenas para obter a folha resumo para levar nos locais que solicitam. E tendo acesso à internet este procedimento fica mais fácil. Ainda assim, os CRAS’s auxiliarão as famílias em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso”, relatou a secretária da Semas, Ismailda de Lima Ferreira da Silva.

COMO ACESSAR A CONSULTA CIDADÃO?



continua após publicidade .

- Para consultar, informe os dados solicitados em BUSCA POR NOME: As informações devem estar iguais às registradas no Cadastro Único;



- Após preencher os dados, clique na caixinha ao lado de NÃO SOU UM ROBÔ. Siga as instruções, marque as imagens solicitadas e clique em CONFIRMAR e depois em EMITIR;

- As informações serão exibidas em uma tabela, contendo o Número de Identificação Social (NIS), nome, sexo, data de nascimento, nome da mãe, município e a Unidade da Federação (UF) de cadastramento de quem fez a consulta;

continua após publicidade .

- Pessoas cadastradas há menos de 45 dias não serão localizadas, pois a informação de seu cadastro ainda não estará disponível na Consulta Cidadão;

- Para gerar o Comprovante de Cadastramento, clique na imagem da impressora na última coluna AÇÃO;



- Quais dados são exibidos no Comprovante de Cadastramento? Nome da pessoa que fez a consulta; NIS; data de nascimento; nome da mãe; data de cadastramento; município e UF onde a pessoa/família está cadastrada; data da última atualização cadastral; faixa de renda familiar total; faixa de renda familiar por pessoa (per capita); nome, data de nascimento e NIS dos integrantes da família; identificação do responsável familiar e relação de parentesco de cada integrante da família com ele;

continua após publicidade .

- A autenticidade das informações poderá ser confirmada no mesmo endereço da Consulta Cidadão, botão VALIDAR, informando a chave de segurança do Comprovante de Cadastramento.





Fonte: Prefeitura do Município de Arapongas.