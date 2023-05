Uso de celular ao volante rende quatro multas por dia em Arapongas

Dirigir utilizando, manuseando ou segurando o celular é o tipo de infração de trânsito mais cometida em Arapongas, no norte do Paraná. No ano passado, foram 1.447 multas aplicadas - o equivalente a quatro por dia em média - contra condutores flagrados nesse tipo de situação que coloca em risco a vida de todos os usuários.

Os dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) correspondem a 16,37 % do total de infrações registradas no acumulado de 2022 quando houve 8.836 registros. Segundo o secretário da pasta, Paulo Sergio Argati, a segunda infração mais cometida é estacionar em local proibido pela sinalização (1.233) e fazer conversão em local proibido (992).

Secretário da pasta, Paulo Sergio Argati, acredita que as infrações de trânsito ocorram por uma falha na conduta dos motoristas que insistem em desrespeitar as leis de trânsito. "A cultura do cidadão está a quem, por isso estamos investindo nas nossas crianças, pois elas serão os cidadãos que vão dirigir no futuro", diz o secretário ressaltando os trabalhos desenvolvidos na Escolinha de Trânsito, que funciona em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Sestran, simula uma “minicidade”, com ruas, semáforos e sinalização.

A escolinha fica na sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Lá os estudantes têm à disposição carrinhos elétricos e bicicletas para aprender sobre as regras de trânsito, simulando situações como motoristas, pedestres, ciclistas e até pessoas com deficiência física. "A gente espera que com tempo o perfil dos condutores mude gradativamente", ressalta Argati.

NÚMERO INFRAÇÕES REGISTRA QUEDA

O número de infrações de trânsito caiu 71,5% no primeiro quadrimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. Foram 3.769 multas no ano passado contra 1.072 neste ano. Conforme o secretário, o município conta com 82 agentes que fiscalizam a conduta dos motoristas no trânsito. "Tem que haver a educação, fiscalização e a punição. Se a pessoa erra a punição é salutar para não insistir no erro", comenta.

No último sábado (27), Arapongas encerrou a Campanha Maio Amarelo 2023 que neste ano trouxe o tema “No trânsito, escolha a vida” e realizou ações para chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes, mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Netse ano, a Sestran conseguiu atingir – de maneira direta – mais de 4 mil pessoas; através da distribuição de panfletos de orientações; pit stops; palestras e ações em educação de trânsito (incluindo as atividades na Escolinha de Trânsito – destinadas para os alunos da rede municipal.

"Que as pessoas se conscientizem que o trânsito ainda mata bastante, deixa sequelas. Que tenham mais educação e respeito pelo próximo", finaliza o secretário.

